兩男女涉管雷射筆　拘捕男被告警員認沒警誡「係我疏忽」 (19:15)

兩名男女被告分別為葉志豪和曾善雯（21歲），同樣報稱學生。控罪指稱他們於前年10月5日，在黃大仙新光中心對出行人天橋上的公眾地方，管有一個能發出雷射光束的裝置。

控方證人警員李嘉冠今早作供稱，2019年10月14日當晚，有近千名「暴徒」在龍翔道、沙田坳道一帶堵路、掘磚、投擲汽油彈及照射雷射激光。李嘉冠與約50名同袍奉命到場，其間看到兩名被告形迹可疑，於是上前截查，在男被告的右前褲袋搜到一個黑色口罩，被告解釋自己身體不適。男被告聲稱由慈雲山的家中出發步行至新蒲崗及土瓜灣。

李嘉冠亦在女被告的背囊搜到雷射筆，男被告稱兩人為情侶關係，雷射筆屬於他，用來與女友溝通及帶路。辯方表示，男被告承認曾跟隨不知名者，並沒有承認參與非法集結，李嘉冠同意。

負責拘捕女被告的警員譚紹軒下午作供表示，在女被告的背囊內搜出雷射筆後，問她是否在示威中使用，女被告沒有回答。辯方提到，女被告被帶返觀塘警署時曾有警員說：「你睇吓你，做雞都唔掂啦，冇晒前途，等坐監啦！」譚紹軒稱聽不到。案件明（16日）續。