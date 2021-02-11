反修例兩年｜梁凌杰逝世兩年　太古廣場獻花人龍打蛇餅　警一度入商場截查市民 (20:30)

【20:30】約20名警員晚上8時許進入太古廣場截查市民。早前疑有人在太古廣場中庭高叫「光復香港 時代革命」。

【20:00】放滿白花及蠟燭的花壇突然起火，市民立即倒水救熄。

【19:45】太古廣場外獻花人龍開始「打蛇餅」，源源不絕。警方在場維持秩序，暫未見驅散或票控。

【19:11】機動部隊警員於晚上近7時一字排開，沿金鐘道行人路推進至太古廣場正門外，呼籲在場市民保持社交距離及提醒不得多於4人聚集，並要求在場傳媒展示記者證。

【18:25】警方在太古廣場花槽外拉起橙帶，間出行人路空間。正值放工時間，不少市民在花槽旁邊的巴士站等車。

另西貢區議員呂文光較早前遭警員截查，被抄下身分證資料和搜查背包後獲放行。

【18:10】花槽外貼有「永遠懷念」等字句，亦有人自發派白絲帶。約10名警員在下午5時18分到場，呼籲市民不要多於4人聚集。有警員手持攝錄機攝錄現場情況，亦有警員揹上旗袋。

36歲李小姐前來獻花，她表示，梁凌杰是「第一位因為政權而自殺的人，不希望大家忘記，佢係第一個，但之後仲有好多個。他是死於不幸，不是死於自殺」，「希望林鄭（月娥）不要忘記有青年因為她而死」。

黃小姐與陳小姐在下午4時許到場獻花默哀悼念。黃小姐說，事隔兩年，「始終時間長了，不希望此事被人淡忘」。陳小姐憶起兩年前得悉梁逝去的消息，「好唔開心，冇諗過原來有人真係會為香港而犧牲」。

一名穿黃雨衣、戴上面具的男子在現場表演行為藝術，被警員截查。

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