獸醫護士涉襲警受審　辯方稱被告遭警噴胡椒噴霧後昏迷 (16:30)

被告李君珩（31歲）報稱獸醫護士，被控襲擊警務人員，控罪指稱他於2019年11月18日，在尖沙嘴公主道近編號AA8978的燈柱襲擊正在執行職務的警員。

警員編號3925的警長黃詠麟供稱，當時他在公主道疏導交通，看到被告在對面行人路手持彩色長傘，於是上前截查並要求被告出示身分證明，但被告未有出示。及後兩人在糾纏期間跌倒在地上，被告曾猛力反抗，黃詠麟向被告警告不遂，故向被告面部施放胡椒噴霧。隨後兩名警員協助黃詠麟，警員20544為被告鎖上手扣。黃詠麟稱自己當時沒有傷勢，更稱被告從未不省人事，事後在羈留所看到被告頭部有傷口，但未知何時造成。

辯方質疑黃詠麟庭上口供與書面供辭不一樣，他在口供紙上稱「心口近鎖骨位置有紅印」，但回答主控時稱沒有傷勢。黃詠麟被辯方盤問時，表示當時感覺到痛楚，稱「感覺痛，但唔係傷勢」，因此未有求醫。黃詠麟及後表示需要查閱口供紙。

辯方又指出，當時被告走向旺角方向，其間有5至6名警員向他照強光，命令他舉起雙手及出示身分證明，被告遵從卻被制服，有警員向他施放胡椒噴霧，頭部遭到重擊後不省人事；惟黃詠麟否認。