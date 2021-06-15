唐英傑案不設陪審團上訴下周二宣判　官質疑若區院審亦無陪審團 (16:00)

《港區國安法》首案下周三（23日）在高等法院開審，被告唐英傑被控煽動他人分裂國家及恐怖活動罪，案件由3名法官共同審理，不設陪審團。唐英傑早前就不設陪審團的做法提出司法覆核，遭高院判敗訴，唐英傑不服上訴，案件今（15日）於上訴庭審理。上訴方質疑，唐英傑失去陪審團審訊的權利，構成不公平。上訴庭聽畢雙方陳辭，將於下周二（22日）、即審訊前一日頒下判辭。
代表唐英傑的資深大律師戴啟思表示，陪審團制度是香港法制的重要部分，被告享有陪審團審訊的基本權利，不設陪審團的做法對唐英傑不公平。上訴庭副庭長林文瀚提到，如果被告在區域法院受審，一樣沒有陪審團參與，可能被指不公平。戴啟思回應稱，律政司長將案件轉介至高院後，才出現陪審團審訊的權利，重點在於《港區國安法》第46條列明律政司長可指示國安案件的審訊毋須陪審團參與，形同廢除相關權利。
律政司：基本法沒將陪審團審訊提升至憲法上基本權利
代表律政司長的資深大律師孫靖乾表示，只有律政司長可以運用酌情權，決定案件在哪一級法院審理，被告或法官都無權決定，所以本案不應該由司法覆核處理。首席法官潘兆初和副庭長林文瀚分別問到，《基本法》第86條提到保留陪審團制度，《港區國安法》第46條提及毋須陪審團參與，應該如何結合兩個條文審視。孫靖乾表示，《基本法》第86條旨在保障陪審團制度，沒有將陪審團審訊提升至憲法上的基本權利。