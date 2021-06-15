唐英傑案不設陪審團上訴下周二宣判　官質疑若區院審亦無陪審團 (16:00)

代表唐英傑的資深大律師戴啟思表示，陪審團制度是香港法制的重要部分，被告享有陪審團審訊的基本權利，不設陪審團的做法對唐英傑不公平。上訴庭副庭長林文瀚提到，如果被告在區域法院受審，一樣沒有陪審團參與，可能被指不公平。戴啟思回應稱，律政司長將案件轉介至高院後，才出現陪審團審訊的權利，重點在於《港區國安法》第46條列明律政司長可指示國安案件的審訊毋須陪審團參與，形同廢除相關權利。

律政司：基本法沒將陪審團審訊提升至憲法上基本權利

代表律政司長的資深大律師孫靖乾表示，只有律政司長可以運用酌情權，決定案件在哪一級法院審理，被告或法官都無權決定，所以本案不應該由司法覆核處理。首席法官潘兆初和副庭長林文瀚分別問到，《基本法》第86條提到保留陪審團制度，《港區國安法》第46條提及毋須陪審團參與，應該如何結合兩個條文審視。孫靖乾表示，《基本法》第86條旨在保障陪審團制度，沒有將陪審團審訊提升至憲法上的基本權利。

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