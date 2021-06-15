黎智英涉勾結外國勢力違國安法　轉介高院審續還押 (15:38)

明顯消瘦的黎智英一身灰色西裝、戴上眼鏡及助聽器應訊，手持數本書步出犯人欄，身在律師席的女兒Jude Lai隨即轉身向他揮手。審訊至中段，黎智英才望向公眾席，眾人熱烈揮手，黎智英妻子一如以往向他傳飛吻，又激動地指向後排的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機，二人終對上眼並揮手。

散庭後，眾人高呼「一日一蘋果，每日幫到我！」之後一度靜下來讓黎智英與律師團隊對談，待對話完畢後再高叫「黎生！撐住呀！」黎智英向眾人揮手道別。

控方由律政司高級檢控官張卓勤代表，黎智英則由大律師譚俊傑代表。被告黎智英（73歲），被控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」、「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，以及「串謀作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪」共3罪。