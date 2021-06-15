毒品案本年首5月按年增75%　涉大麻毒案比例最高 (16:15)

不論是整體還是涉青少年毒品案，大麻所佔比例也是最高。在整體1415宗毒品案件中，大麻有401宗，佔整體28.3%；其次就是冰毒有279宗，佔19.7%。期內涉青少年的毒品案中，有278名10至20歲青年被捕，當中122名青年涉及藏有或販賣大麻，按年大增約97%。

毒品調查科署理總警司吳頴詩相信，涉及大麻案件數量最多，是因為不少國家將大麻合法化，令青少年誤解大麻並沒有壞處，但強調大麻在香港是毒品，受《危險藥物條例》管制，亦有許多文獻證大麻對身體有不良影響。

禁毒月宣傳抗拒毒品

為增強青少年抗拒毒品意識，警方本月推行「禁毒月」，舉辦多項教育及宣傳活動，例如本月13日起設禁毒推廣車，走訪全港，當中有3至4款仿製毒品氣味讓市民體驗，氣味由製作香精的有機化學物質所製，對人體無害；亦設VR體驗，讓公眾感受毒品對身體感官的影響。