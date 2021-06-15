梁凌杰逝世兩年　組織派白絲帶5人被票控違限聚令 (15:15)

「開站師」創辦人袁德智接受本報查詢表示，今早7時半開始派發白絲帶，預計行動兩小時，他們共有6名成員，每2至3人一組，分開在橋的兩端派絲帶，預期這樣不會觸犯限聚令。他指出，當時成員並無「嗌咪」，亦無派單張，只是在派發絲帶時，輕聲提醒市民今日是6月15日；至約9時半，成員開始聚起來收拾物資，準備「收站」之際，突然有4至5名警員從港鐵站衝過來，稱他們違反限聚令，最終連同他在內5名成員被票控。

袁德智表示，沒有預期即使沒有「嗌咪」、沒有派單張的情況下，「都會被搞」，他甚至沒有事先在網上宣傳。他批評現時是「全面監控的年代，不斷搵位入我哋，有權用盡」。他稱會淡然面對這種滋擾和打壓，呼籲市民今日以合法方式自行悼念。

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