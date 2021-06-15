疫苗獎賞｜凱滙單位抽獎今起開放登記　市民：抽中樓會送子女 (13:40)

居於荃灣的唐女士今早進入登記網站不果，中午帶同針卡前往荃新天地櫃台登記。她有自住物業，原本從事飲食業，惟最近失業，「生活十分艱難」，想抽獎「買機會」，「中錢起碼有得食」。她續說，其子女剛成年，但現時樓價太貴，「年輕人真係好難買樓，普通人買唔起」，今次頭獎是一個單位「十分吸引」，若抽中會贈予子女，「媽媽一定係為自己仔女着想」。

李太則認為送樓「份禮太大」，倒不如將1000萬元變成現金獎，令更多市民受惠，可能更吸引。她說兩個月前已打完兩劑新冠疫苗，但目的是保障健康，抽獎只是「額外獎品」。

六旬胡女士稱，5月中已完成接種，剛剛經過發現有抽獎櫃台，「咁啱推出（抽獎），嘗試玩吓囉」，本來不知道頭獎是一個單位，只是來碰碰運氣。她認為送樓會吸引很多市民打針，「買樓咁辛苦」，家人亦有在網上登記抽獎。

協助登記抽獎的工作人員表示，登記抽獎毋須出示針卡，中獎者才須出示針卡證明；就算現時只打一針亦可登記，只要在9月1日或之前打完兩針新冠疫苗便能符合抽獎資格。

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