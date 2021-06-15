疫苗獎賞｜凱滙單位抽獎今起開放登記　市民：抽中樓會送子女 (13:40)

信和集團旗下黃廷方慈善基金有限公司及華人置業集團贊助價值千萬元觀塘凱滙單位作抽獎頭獎，以及送出20份10萬元免找數簽帳額。接種兩劑新型冠狀病毒疫苗者今日（15日）起可登記抽獎。主辦單位在全港10個商場設抽獎專櫃櫃台，其中荃新天地一期中庭中午12時開放櫃台，小量市民排隊登記。有市民最近失業，體會到生活困苦及買樓艱難，希望抽獎「買機會」，稱「抽中錢可以食，抽中樓會送子女」。
居於荃灣的唐女士今早進入登記網站不果，中午帶同針卡前往荃新天地櫃台登記。她有自住物業，原本從事飲食業，惟最近失業，「生活十分艱難」，想抽獎「買機會」，「中錢起碼有得食」。她續說，其子女剛成年，但現時樓價太貴，「年輕人真係好難買樓，普通人買唔起」，今次頭獎是一個單位「十分吸引」，若抽中會贈予子女，「媽媽一定係為自己仔女着想」。
李太則認為送樓「份禮太大」，倒不如將1000萬元變成現金獎，令更多市民受惠，可能更吸引。她說兩個月前已打完兩劑新冠疫苗，但目的是保障健康，抽獎只是「額外獎品」。
六旬胡女士稱，5月中已完成接種，剛剛經過發現有抽獎櫃台，「咁啱推出（抽獎），嘗試玩吓囉」，本來不知道頭獎是一個單位，只是來碰碰運氣。她認為送樓會吸引很多市民打針，「買樓咁辛苦」，家人亦有在網上登記抽獎。
協助登記抽獎的工作人員表示，登記抽獎毋須出示針卡，中獎者才須出示針卡證明；就算現時只打一針亦可登記，只要在9月1日或之前打完兩針新冠疫苗便能符合抽獎資格。