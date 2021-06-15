荃灣中年男子墮樓亡　昨涉非禮被捕 (15:58)

現場地下遺下相信屬於死者的背囊、波鞋及車匙等物品，其袋內裝有一份昨日（14日）於旺角警署取得的會面紀錄文件。警方正調查死者身分及墮樓原因。

據了解，死者姓陳57歲，昨晚8時許於大角嘴角祥街一間店舖疑因非禮一名24歲女子被捕，案件交由旺角警區刑事調查隊第4隊跟進。

記者今午曾到死者位於青衣涌尾村寓所了解，當時其母及家傭未得知陳死訊。其家傭稱該男子今早8時半出門，當時有向她打招呼，但未見異樣。其母透露，陳男未婚，於家中排第三，沒有欠債，家中亦有單位收租，本與兄長一同經營髮型屋，後來因有磨擦拆夥，他改到大角咀獨自經營一間髮型屋。

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