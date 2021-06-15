設計師暴動等罪成還押候判　官：被告稱攜波子索帶供寵物貓用說法牽強 (12:20)

被告雷爍鏗（30歲）被控於2019年11月18日在紅磡蕪湖街與其他不知名的人參與暴動，以及管有26粒波子及100條索帶。

姚官在裁決時指出，當晚8時至11時有超過100名示威者在紅磡蕪湖街一帶集結，霸佔道路，除用汽油彈及磚頭擲向警方外，又掘出行人道磚頭鋪在馬路上，以及用強光照射警方等，尤其在集結尾段示威者以傘陣聚集及向警方防線推進，這些行為顯然已構成暴動。

被告辯稱，當晚只是舊生對母校有感情，想到理大見證衝突和解一刻，姚官認為說法完全合情合理。不過被告被捕時身處示威者之中，並帶備及穿戴了防禦裝備，顯然他知悉及參與該暴動；示威者曾以索帶綁起鐵欄作路障，馬路亦有波子被放在路中阻礙警員推進，而被告攜索帶及波子，毫無疑問是為了作上述非法用途，故裁定被告兩罪罪成。

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