消委會．Staycation｜市民帶貓住寵物友善酒店被收500元清潔費　酒店：訂房網站已說明只准寵物犬 (12:05)

市民張太以1299元預訂寵物友善酒店住宿套餐，與家人及愛貓入住，當她辦理入住手續時，職員表示酒店只接待寵物犬，貓不能入住，建議她先帶同貓離開再辦理手續。

張太稱，預訂時不知道酒店不允許貓入住，經多番斡旋完成辦理入住手續，惟翌日退房被收取500元雜費，職員告知因貓入住酒店故要另收清潔費。

涉事酒店回覆指出，訂房網站已說明只接待寵物犬，職員得悉張太欲攜同貓一同入住時，已提醒只允許帶同犬隻入住，建議她帶同其貓離開，但職員發現張太入住後仍帶同貓於酒店活動。該酒店的寵物入住同意書有條款列明，若因特別情況需要額外清潔，酒店有可能增加費用。

消委會表示，已建議張太考慮諮詢獨立法律意見，又建議市民預訂前須先細閱寵物入住條款，例如酒店或會劃出供寵物活動的公共範圍及特定活動時間，主人須於公共範圍為寵物繫上牽繩。

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