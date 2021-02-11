《壹週刊》公開張栢芝幼子出世紙　總編輯等認罪罰款12萬　記者獲撤控守行為1年 (11:15)

辯方：條例首次對報刊、編輯提控

4名被告為壹傳媒有限公司、Element 5 Digital Limited、《壹週刊》總編輯麥景慶（47歲）與記者鄭靜（40歲）。兩間公司與麥景慶分別承認「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」罪。獲准以簽保守行為處理的鄭靜原被控「協助及教唆披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」罪。

辯方求情指出，本案涉及《個人資料（私隱）條例》第64（1）（a）條，是首次對報刊及編輯作出提控，相信對業界有警惕作用；第三被告麥景慶承認對法例敏感度極之不足，誤將出世紙對外披露，案發後已向員工發工作指引，不可刊登涉及私隱或查冊的文件。

辯方續稱，被告麥景慶於1995年起在《壹本便利》任職記者，97年開始採訪中國及社會新聞，翌年升為《壹週刊》高級記者， 2001年擔任副總編輯及副社長，過往採訪及編審了不少具新聞社會價值的文章，揭示社會、基層百姓生活問題，包括2003年沙士、2011年劏房問題等，可見他是熱愛新聞的資深記者。

辯方：被告逾20年記者編輯生涯污點 將於《壹週刊》網站刊道歉聲明

辯方呈上3封由麥景慶本人、《壹週刊》社長黃麗裳及同事、《壹週刊》前社長楊懷康的求情信，力證麥景慶為人有承擔、踏實能幹，對新入行記者循循善誘，過往一直尊重傳媒，認真對待時事，本案僅為單一事件，是被告超過20多年記者及編輯生涯中很大的羞辱及污點，他承諾將在《壹週刊》網站刊登道歉聲明，望法庭判處罰款。

官：公眾人物私隱受保障

主任裁判官徐綺薇判刑時指出，本案涉及兒童的出生登記資料，不應隨意披露，即使事主為女藝人，生活點滴會引起觀眾的好奇，但凡事也要有平衡，市民受私隱保障，公眾人物亦不例外，傳媒有責任保護及尊重他人私隱，考慮各被告認罪及其求情後，決定以罰款處理。