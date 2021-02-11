消委會．止汗劑｜4款止汗劑止汗效能未如理想　2款用後衣物易留印【附名單】 (10:35)

消費者委員會（消委會）測試9款止汗劑及2款體香劑，發現止汗劑樣本的止汗效能參差，其中4款止汗劑的減汗量未如理想；體香劑因用途並非止汗，抑制汗液分泌的功能相對較弱。另外，其中2款止汗劑在使用後易殘留印漬於衣物表面。消委會提醒，除使用止汗劑或體香劑外，平時多穿鬆身、通爽及透氣的衣物，讓汗液容易揮發，以及減少進食氣味濃烈的食物如咖喱、大蒜等，亦有助減少體味。
4款止汗劑止汗效能未如理想（產品／大約售價／止汗效能*／總評*）
滾珠裝止汗劑：
多芬Dove Original／$25.9／1／3.5
艾詩Enchanteur止汗香體走珠露浪漫花香／$20.9／1.5／3.5
Fa Whitening & Care Antiperspirant／$20.9／2／3
壓縮噴霧裝止汗劑：
Nivea Black & White Invisible／$35.9／1.5／3.5
2款止汗劑使用後易殘留印漬於衣物表面（產品／大約售價／整體紡織品殘留表現*）
Nivea Black & White Invisible壓縮噴霧裝／$35.9／2
Fa Whitening & Care Antiperspirant／$20.9／2.5