消委會．止汗劑｜4款止汗劑止汗效能未如理想　2款用後衣物易留印【附名單】 (10:35)

消費者委員會（消委會）測試9款止汗劑及2款體香劑，發現止汗劑樣本的止汗效能參差，其中4款止汗劑的減汗量未如理想；體香劑因用途並非止汗，抑制汗液分泌的功能相對較弱。另外，其中2款止汗劑在使用後易殘留印漬於衣物表面。消委會提醒，除使用止汗劑或體香劑外，平時多穿鬆身、通爽及透氣的衣物，讓汗液容易揮發，以及減少進食氣味濃烈的食物如咖喱、大蒜等，亦有助減少體味。