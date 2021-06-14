屯門市廣場雙屍案　警疑男事主刀殺妻後畏罪墮樓 (14:45)

警方於下午2時在案發現場見記者講解案情。屯門警區助理指揮官（刑事）林慶璋表示，報案人於今（14日）凌晨3時40分在屋苑停車場泊車，其間聽到巨響，及後發現一名男子墮樓倒臥平台報警，警方及救護員到場後證實墮樓男子當場死亡。

警方及後登上男死者位於屯門市廣場4座高層的寓所，發現鐵閘關閉沒有上鎖，大門虛掩，女事主於單位睡房內的牀上仰臥昏迷，牀上有大量血迹，女事主送院搶救後不治。

林慶璋稱男死者66歲姓梁，報稱無業；女死者60歲姓符，為現職公務員，二人為夫妻關係。女死者被發現時，喉嚨位置有10厘米刀傷、眉心有2.5厘米刀傷及下唇有5厘米刀傷，頭部旁邊有一把長約30厘米染血菜刀。涉事約400平方呎單位內，面向男事主墮樓位置的窗戶窗花被拆除，單位內沒有打鬥或有人闖入痕迹，相信男事主乘妻子睡覺時，以菜刀斬殺妻子，再畏罪墮樓。

林慶璋稱兩死者結婚逾40年但沒有兒女，自2016年起租住上址居住，二人關係一直良好恩愛，近來沒有發生衝突，過去亦沒有家暴或精神病紀錄，現場未檢獲遺書，目前男事主行兇動機未明，正遁死者感情關係、身體、精神健康及財務狀況等方向調查。

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