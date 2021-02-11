新冠肺炎｜袁國勇追查染變種病毒17歲少女感染源頭　料人傳人可能性較大 (14:05)

袁國勇今早先到最先確診的17歲少女（個案11852）曾到訪的旺角通菜街寵物店Little Boss，之後前往其天水圍天盛苑盛譽閣住所，以及少女往補習的屯門震寰路3號德榮工業大廈視察。

袁國勇表示，暫時估計該少女先於母親及胞姊受感染，現階段估計人傳人的可能性最大，其次是寵物傳人。他稱，密切接觸者及相關強制檢測者的樣本，至今均為陰性，會調查會否因病毒量太低而檢測不到，建議向相關的人做血清測試。

至於動物傳人可能性，袁國勇稱該少女曾到旺角寵物店買龍貓，在家中亦沒戴口罩與龍貓玩，漁護署曾為該頭龍貓做測試，結果陰性。他說，曾有N501Y變種病毒感染大鼠情況，而少女的住所環境良好，不似有鼠患，已邀食環署在附近試捉老鼠做測試。

另一可能性物件傳人，例如病毒經冷凍食物傳人，袁國勇認為這可能性很低。

袁國勇表示，本港至今有283宗N501Y變種病毒個案，除17歲少女母女3宗個案，其餘280宗為輸入個案，逾七成人無病徵，增加追查源頭難度，不排除本港仍有N501Y隱形傳播鏈，呼籲市民接種疫苗。