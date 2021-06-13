新冠疫苗｜調查：57%基層長者不考慮打針　社協倡增基層醫療服務 (15:04)

是次調查以問卷訪問201名61至94歲、居於深水埗區的基層長者，並採用患者積極度測量問卷進行調查，將受訪者分為一至四級。調查顯示，高達八成基層長者屬積極度最低的第一級，即無力管理健康，亦沒主動參與健康服務，對病況不知所措。社協幹事連瑋翹指出，雖然當局推出康健中心、大腸癌篩查等服務，但宣傳不足下各計劃乏人問津，加上基層長者缺乏相關資訊，七成人更從未使用公營健康服務。

基層健康保障不足間接令不少基層長者對打針卻步。調查發現，超過五成受訪者不會考慮接種新冠疫苗，約三成長者表示考慮中；但如有適切健康評估，約五成人願意接種。連瑋翹認為，這反映基層醫療可提升長者疫苗接種率，建議政府透過長者健康中心為他們提供一站式基本身體檢查，並以公私營合作方式資助有需要長者進行單次諮詢，釋除他們對新冠疫苗的疑慮。

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