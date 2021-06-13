賢學思政王逸戰、黃沅琳准保䆁　王逸戰質疑警欲阻擺街站 (10:57)

王逸戰凌晨1時許獲准以一萬元保釋外出，步出大嶼山北警署。他表示，今次為他第四次被捕，涉及共6條罪行，形容今次案件「奇怪」，因為警方今次在他準備前往探訪在囚者時被便衣警員在富東邨「夾咗上車」，聲稱有人舉報他「販賣軍火」，要求他將手機解鎖被他拒絕，又展示武器圖片，警員稱他不合作，於是將他拘捕。

王逸戰稱，他其後被帶往大嶼山北警署進行錄影會面，警員詢問他約100條問題，涉街站、社交網站言論，例如要他解釋帖文所表達的意思等。他認為自己在6月11日被捕、6月12日後隨即獲釋，與支聯會副主席鄒幸彤六四前被捕如出一轍，形容警方認為他擺街站會引起騷亂，所以在此時機拘捕及保釋。

王逸戰形容香港「處於最壞嘅時代，同時都係最好嘅時代」，政權用一切方法打壓異見者、限制自由，更想剝奪港人權力、希望和未來，但仍有香港人奮不顧身、繼續堅持。當政府連「和理非」擺街站都容不下，是逼市民以更激進方式回應時代。他希望市民6月15日會悼念首名因反修例運動身亡的梁凌杰，形容是香港人「見到彼此」的機會。

賢學思政發言人黃沅琳亦在凌晨差不多時間於長沙灣警署保釋外出，拘捕罪名為「公布及發布未經批准集結」及「作出具煽動的行為」，獲准以8000元保釋外出，扣留期間曾進行兩次錄影會面。她同樣認為在6月11日至6月13日被扣留是當局想阻止她6月12日擺街站，散播「白色恐怖」，但她不會退縮或退讓。

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