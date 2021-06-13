警觀塘中環巡查酒吧　拘19人發逾百告票 (10:50)

觀塘警區雜項調查隊及反黑組昨晚展開代號「勇爵」反罪惡及三合會行動，突擊搜查派對房間及樓上酒吧時，在觀塘道436至484號搗破一間面積約400呎的無牌酒吧，檢獲近40支烈酒及數罐啤酒，市值約1萬元。酒吧內10男8女涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，同時涉違限聚令被票控。33歲姓彭酒吧男負責人則涉「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所規例）》（599F章）被捕。

警方及食環署今日凌晨在中環蘭桂坊及蘇豪區一帶巡查酒吧及食肆，發現蘭桂坊3間酒吧、蘇豪區一間樓上酒吧懷疑違規經營。4間處所的27歲黃姓男負責人、40歲陳姓男負責人、40歲外籍女負責人，以及41歲外籍女負責人將被檢控違反599F章。

其中3間違規處所內共46男39女（年齡介乎21至45歲）涉嫌於違規經營的食肆內聚集，全部被票控違反限聚令。另外，一間位於蘭桂坊德己立街的酒吧內有33男15名女顧客，涉未有接種新冠疫苗被票控。

另外，中環蘇豪區一間食肆未有於處所張貼其營運模式之告示，以及一間食肆一名員工未有按599F章接種新冠疫苗，被巡查人員發出口頭警告。