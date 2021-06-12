兩大公營醫生工會換屆　倡多溝通合法爭取權益 (20:30)

屯門醫院婦產科副顧問醫生凌霄志過去兩年為屯門醫院醫生協會主席，去年加入公共醫療醫生協會成為委員，他在無反對下當選。他形容自己經驗尚淺，如「素人當選」。他認為工會工作和政治掛勾，不太擔心出任會長會有甚麼後果，稱「會說該說的事，做該做的事」。

凌霄志表示，不樂見有同事因工作環境和社會事件問題採取如罷工等激進行動，又透露有個別執委有考慮以個人名義參選今年特首選委選舉。

衛生署家庭醫學科副顧問醫生張刻勁表示，未來會繼續成為管理層和員工間的溝通橋樑。

對於港府提出修例擬免試引入非本地培訓，兩人均擔心隨未來醫科畢業生數目繼續上升，會否在經濟逆轉時重演有醫科生失業情況。凌霄志認為，新「特別註冊」的「弱點」不論院校，學生通過執業試都可來港執業，憂新制會製造不公平，故關注聘用期間每年考核形式。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀及政府醫生協會主席李慧茵同時卸任，凌霄志及張刻勁在無反對下當選，任期一年。