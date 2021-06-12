反修例兩年｜賢學思政今晚不進行任何活動　陳枳森：遭警抹黑鼓吹暴力 (17:12)

今日（12日）是反修例6．12衝突兩年，賢學思政日前在facebook稱今晚在旺角擺街站，警方昨（11日）以涉嫌煽惑他人參與非法集結及宣傳或公布未經批准集結，拘捕該組織召集人王逸戰及發言人黃沅琳。賢學思政秘書長陳枳森今午在記者會指出，相關帖文從沒提及任何關於集結之事，亦無意煽動或策劃任何集會，認為是「莫須有」罪名。他補充，賢學思政不會在今晚進行任何活動，他會以個人身分到旺角 。
對於警方「在網上多次發放武力抗爭的資訊」的指控，陳枳森認為賢學思政發布武力抗爭內容的帖文均以學術角度出發，探討公民義務及不同抗爭手段的正當性及影響，並回顧2019年的歷史，但被警方抹黑為鼓吹暴力。他稱由此可見香港學術探討自由已經被抹殺。
陳枳森說，他今晚會以個人身分在旺角出現，但不會是街站的形式。他多次強調今天是6．12衝突兩年，「每人有唔同嘅崗位」，又多番指出「真正嘅香港人會知道今晚應該要做乜」。
他續稱，王逸戰及黃沅琳分別於昨日完成錄口供程序，他相信二人今晚即將能獲釋。
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