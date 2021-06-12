反修例兩年｜賢學思政今晚不進行任何活動　陳枳森：遭警抹黑鼓吹暴力 (17:12)

對於警方「在網上多次發放武力抗爭的資訊」的指控，陳枳森認為賢學思政發布武力抗爭內容的帖文均以學術角度出發，探討公民義務及不同抗爭手段的正當性及影響，並回顧2019年的歷史，但被警方抹黑為鼓吹暴力。他稱由此可見香港學術探討自由已經被抹殺。

陳枳森說，他今晚會以個人身分在旺角出現，但不會是街站的形式。他多次強調今天是6．12衝突兩年，「每人有唔同嘅崗位」，又多番指出「真正嘅香港人會知道今晚應該要做乜」。

他續稱，王逸戰及黃沅琳分別於昨日完成錄口供程序，他相信二人今晚即將能獲釋。

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當年今日｜明報2019年6月12日即時新聞報道重點