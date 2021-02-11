反修例兩年｜警拘至少4人涉行為不檢、擾亂公共秩序　10人涉違限聚令被票控 (23:55)

【23:55】警方在facebook表示，截至今晚11時，至少有3男1女被捕，年齡介乎15至19歲，涉嫌公眾地方行為不檢和未能出示有效身分證明文件；另有至少10人涉違反限聚令被票控。

【23:20】警方在facebook表示，晚上約10時半，有兩名男子走出旺角山東街和洗衣街交界，以卡板和垃圾等雜物堵路，意圖癱瘓現場交通，擾亂公眾秩序和危及道路使用者的安全，警員以「在公眾地方擾亂公共秩序罪」拘捕該兩名分別15歲和19歲的男子。

警方以橙帶圍封旺角港鐵站E2出口一帶，目前奶路臣街及彌敦道一段交界有兩個圍封區，一個區域為記者圍封區，另一個區域為市民圍封區，警司高振邦要求非記者的人離開記者圍封區。

【22:44】警方在facebook表示，晚上約9時半，有人群在朗豪坊商場集結及叫囂，有人一度高叫涉嫌煽動或教唆他人分裂國家的口號，可能干犯《公安條例》、限聚令及《港區國安法》下相關罪行，因此進入朗豪坊商場執法；其間一名男子不斷高聲叫囂，煽動他人情緒，警方以「公眾地方行為不檢罪」拘捕他。

【22:32】警方開咪稱朗豪坊外集結的市民可能違反限聚令，要求市民往山東街離開，並封鎖了砵蘭街近奶路臣街一段路。

【21:58】警方進入旺角朗豪坊封鎖連接酒店的天橋，並截查橋上逗留的市民，後來有一人被帶走。有警員向傳媒亮出警棍，警告切勿衝擊防線。警員亦在朗豪坊外截查多名身穿黑衣的市民。

【21:30】銅鑼灣有6人被警員拉到橙帶範圍內，包括兩名網媒記者，有警員一度稱將以限聚令票控6人，所有人其後獲放行。

【20:50】警稱旺角有人在行人路推倒雜物 批極不負責任

警方表示，今晚約7時，有不法之徒在旺角亞皆老街、奶路臣街和花園街附近的行人路推倒雜物，意圖擾亂社會安寧，行為極不負責任。警方警告示威者不要挑戰法律，立即停止違法行為，警方會繼續在現場保持戒備，如有人違法定必果斷執法。

【19:35】銅鑼灣有多名警員包圍並截查兩名女子，其間王婆婆多次高呼「放人」，警方開咪叫市民保持社交距離。

【19:02】警察在旺角荷李活商業中心外拉橙帶，截查兩名黑衣市民。警方開咪呼籲橙帶外的市民別逗留，否則屬干犯防疫相關條例，經短暫搜查完後拿開橙帶。豉油街一帶有約20多警員戒備。

【18:15】職工盟及醫管局員工陣線在旺角花園街附近行人天橋設街站及派傳單，其間有警員在現場拍攝，並以違反限聚令票控8人。

【17:42】旺角黑衣人用垃圾桶堵路

警方在facebook表示，今午約4時，旺角登打士街近花園街有數名黑衣人用垃圾桶和雜物堵路，造成現場交通一度擠塞，警方到場清理路障，恢復現場交通。警方呼籲市民不要參與未經批准的公眾活動，又稱會繼續加強巡邏，並嚴正執法。

【16:35】警方在銅鑼灣崇光外不停廣播錄音，提醒限聚令罰則。其間下起雨，警方連忙為喇叭套上黑膠袋。

【16:30】旺角豉油街交界附近的一段彌敦道有10多架警車戒備。豉油街近商務印書館有警員戒備，警員備有紫旗，亦有警員要求街上的流動宣傳人員清理其物品。

有「王婆婆」之稱的社運常客王鳳瑤現身旺角街頭，曾於朗豪坊對開高叫「五大訴求」等口號，並稱不清楚警方有何部署。她認為現時年輕人抗爭成本太高，不贊成年輕人今日高調上街。

【16:15】下午約3時45分，警方在紅隧往香港方向設置路障，佔據行車線，現場交通一度擠塞。

銅鑼灣崇光百貨外，有警員設置喇叭，其後有警車駛至戒備。另有警員在記利佐治街着街站及街檔收拾離去。

市民姚先生對於崇光百貨門外有警員駐守，他表示「都慣了」，又表示自己「行吓街之嘛」，不擔心會被捕。他比喻政府為父母，市民為子女，「你叫人忘記，你做父母應該以身作則，點會叫個仔以身作則？」

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