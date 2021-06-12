反修例兩年｜旺角黑衣人用垃圾桶堵路　警籲市民勿參與未經批准公眾活動 (18:27)

【18:15】職工盟及醫管局員工陣線在旺角花園街附近行人天橋設街站及派傳單，其間有警員在現場拍攝，並以違反限聚令票控8人。

【17:42】警方在facebook表示，今午約4時，旺角登打士街近花園街有數名黑衣人用垃圾桶和雜物堵路，造成現場交通一度擠塞，警方到場清理路障，恢復現場交通。警方呼籲市民不要參與未經批准的公眾活動，又稱會繼續加強巡邏，並嚴正執法。

【16:35】警方在銅鑼灣崇光外不停廣播錄音，提醒限聚令罰則。其間下起雨，警方連忙為喇叭套上黑膠袋。

【16:30】旺角豉油街交界附近的一段彌敦道有10多架警車戒備。豉油街近商務印書館有警員戒備，警員備有紫旗，亦有警員要求街上的流動宣傳人員清理其物品。

有「王婆婆」之稱的社運常客王鳳瑤現身旺角街頭，曾於朗豪坊對開高叫「五大訴求」等口號，並稱不清楚警方有何部署。她認為現時年輕人抗爭成本太高，不贊成年輕人今日高調上街。

【16:15】下午約3時45分，警方在紅隧往香港方向設置路障，佔據行車線，現場交通一度擠塞。

銅鑼灣崇光百貨外，有警員設置喇叭，其後有警車駛至戒備。另有警員在記利佐治街着街站及街檔收拾離去。

市民姚先生對於崇光百貨門外有警員駐守，他表示「都慣了」，又表示自己「行吓街之嘛」，不擔心會被捕。他比喻政府為父母，市民為子女，「你叫人忘記，你做父母應該以身作則，點會叫個仔以身作則？」

反修例兩年 相關報道：

當年今日｜明報2019年6月12日即時新聞報道重點

6．12兩年旺角市集派口罩 取口罩市民：香港人仲喺度，仲未想放棄