反修例兩年｜6．12兩年旺角市集派口罩　取口罩市民：香港人仲喺度，仲未想放棄 (15:30)

下午1時許，旺角Yeah爐市集有職員開始派發口罩，一款是灰黑色口罩，另一款印上聖經阿摩司書5章24節經文「惟願公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔」。最初只得數名取口罩者，近下午2時取罩的人愈來愈多，有近10多人排隊。

30多歲的李先生在Instagram上得知派口罩活動，今日特意前來取口罩，又購買了一把雨傘及一副啤牌。他稱兩年前的6月12日他因工作在身未能出席反修例的示威活動，時至今日，大家已轉型，不會硬性表態，要變通。「你對於嗰件事，覺得鍾意，支持就去做，唔知將來仲可以做幾多，今日仲可以做時，做得幾多得幾多」。他又認為「好多嘢做咗都唔知有冇用，係做咗出來互相影響」，形容行動似播種，「可能呢一刻大家感覺比較差，好多嘢睇你堅唔堅持到，只要你相信」。

另一取口罩市民陳先生表示支持活動，「今日話晒都係6．12兩周年」。他認為取口罩的舉動是代表「香港人仲喺度，仲未想放棄」，又稱自己無擔心過派口罩活動會有任何危險，但對於香港現今社會狀況感到「好sad，無乜人權、自由，擺個街站都要抹殺，都唔知有乜道理」。

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當年今日｜明報2019年6月12日即時新聞報道重點