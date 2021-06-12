新冠肺炎｜3社區檢測中心本月關閉　另18間延長運作【附名單】 (09:35)

食物及衛生局昨日（11日）公布，政府經檢視各社區檢測中心的使用情況及市民對檢測服務的需求後，延長18間社區檢測中心的運作，另有3間社區檢測中心會在本月關閉。
將關閉的社區檢測中心（關閉日期）：
- 沙田馬鞍山體育館（6月15日）
- 青衣體育館（6月15日）
- 天水圍天晴社區會堂（6月30日）
繼續運作的社區檢測中心：
以下社區檢測中心如常運作：
- 灣仔禮頓山社區會堂
- 東區鰂魚涌社區會堂
- 南區利東社區會堂
- 九龍城土瓜灣體育館
- 油塘社區會堂
- 坑口社區會堂
12間延長運作、但將更換服務承辦商的社區檢測中心，將於下列日期暫停開放；市民仍可於網上預約系統，揀選其他日期和時段到相關檢測中心進行檢測：
- 觀塘牛頭角道體育館（6月16日至6月18日）
- 屯門兆麟社區會堂（6月16日至6月18日）
- 沙田瀝源社區會堂（6月18日至6月20日）
- 深水埗白田社區會堂（6月18日至6月23日）
- 粉嶺和興社區會堂（6月18日至6月23日）
- 荔景社區會堂（6月18日至6月23日）
- 元朗市東社區會堂（6月21日至6月23日）
- 梁顯利油麻地社區中心（6月21日至6月24日）
- 中西區石塘咀體育館（6月21日至6月25日）
- 黃大仙摩士公園體育館（6月25日至6月29日）
- 大埔太和體育館（6月25日至6月29日）
- 荃灣蕙荃體育館（6月25日至6月29日）
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