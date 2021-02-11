天氣｜天文台取消所有熱帶氣旋警告信號　今晚及明日料有驟雨幾陣狂風雷暴 (16:30)

【16:30更新】與熱帶低氣壓小熊相關的雷雨帶正影響廣東沿岸地區。本港地區今晚（12日）及明日（13日）天氣預測，大致多雲，間中有驟雨，亦有幾陣狂風雷暴，氣溫介乎27至30度。吹清勁東南風，初時離岸海域及高地間中吹強風，海面有湧浪。展望隨後數天驟雨逐漸減少，短暫時間有陽光。
在下午4時，熱帶低氣壓小熊集結在河內之東南約330公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過北部灣。預計明日仍會為廣東沿岸帶來狂風驟雨。
天文台取消所有熱帶氣旋警告信號
【14:11】天文台於下午2時10分取消所有熱帶氣旋警告信號。
【13:51】天文台表示，位於南海北部的熱帶低氣壓繼續遠離本港，香港風勢在過去數小時逐漸減弱。天文台會在短期內取消所有熱帶氣旋警告信號。
【08:07】上午8時，天文台錄得氣溫26.7度，相對濕度94%。天文台預料一號戒備信號會在日間維持一段時間。
天文台表示，位於南海北部的熱帶低氣壓會在未來一兩小時登陸海南島，並逐漸遠離香港；本港初時離岸海域及高地仍然吹強風，與該熱帶低氣壓相關的狂風及大驟雨會繼續影響本港，海面有湧浪。
本港地區今日預測大致多雲，間中有狂風及大驟雨，亦有雷暴。最高氣溫約30度。吹清勁東至東南風，初時離岸海域及高地吹強風。海面有湧浪。展望明日仍有驟雨。下周初至中期驟雨逐漸減少。
雨傘保養 實用資訊：
清潔雨傘有法 修遮達人：勿用漂白水酒精抹遮 洗衣刷熱水洗皆不宜