一地兩檢司法覆核上訴遭駁回　判辭：人大決定具高度說服力　一地兩檢無損一國兩制、高度自治 (20:55)

4名上訴人為郭卓堅、呂智恆、梁頌恆和梁國雄。上訴方早前質疑，原審法官周家明將《基本法》視為一份「活的文件」（living instrument），忽視一地兩檢安排違反《基本法》第18條和第19條。上訴庭首席法官潘兆初在判辭表示，《基本法》是為未來草擬的法律，會隨社會發展而有所成長，外界可以作出不同詮釋，故拒絕接納上訴方的說法。

覆核另一重點，為香港法庭應否參考人大常委會通過一地兩檢的決定。潘官表示接納律政司的陳辭，認為人大有最終權力決定「兩制」的安排是否符合《基本法》，其決定對香港法庭有高度說服力。對於上訴方質疑，人大決定的約束力不及人大釋法，潘官形容說法不切實際，因為人大釋法都會得出相同的答案。

上訴方曾建議透過《基本法》附件三立法，在內地口岸區實行全國性法律，以履行一地兩檢。潘官反駁，此舉等同將全國性法律套用在全香港，違背一地兩檢的原意。潘官引述最近的「黎智英保釋案」終院判辭表示，《港區國安法》不受司法覆核影響，按照同一思路，人大頒下全國性法律的命令，亦不受香港法庭挑戰。