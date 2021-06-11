理大衝突5人裁暴動罪表證成立　一被告稱被警棍打腰 (20:42)

5名被告分別為廚師郭俊明（23歲）、無業的羅煒棟（31歲）、教師姚俊暉（34歲）、無報稱職業的丁培基（26歲）及侍應蔡潤庭（24歲），同被控一項暴動罪。郭俊明及姚俊暉各被控管有適合作非法用途的工具罪。

首被告郭俊明自辯指出，當晚7時許在尖沙嘴餐廳與友人用膳，惟得悉港鐵站將關閉、巴士改道，故步行至旺角乘小巴回屯門住所。行至上海街及北海街交界見有多人聚集，獨自一人上前「睇熱鬧」，抵達北海街與彌敦道交界時，一陌生人問他「你使唔使戴住佢哋呀？」，並指着旁邊的防毒面具、頭盔及眼罩，他稱因保護自己而戴上頭盔及防毒面具，而非因參與暴動和非法集結。

郭俊明續稱，約1至2分鐘後便聽到槍聲，彌敦道的人向北海街跑，他及後尾隨，跑至近吳松街時感到後頸有一股衝撃力，他隨即向前跌，及後被噴胡椒噴霧、被警棍打中左腰及被踢手。

郭俊明稱，案發前於日本購入黑眼罩及手套，當日戴上手套向友人展示。至於他被搜出背包有37條膠索帶，他稱因在咖啡店工作時會用索帶綁起電線，而習慣沿用同一背包故沒收拾物品。聆訊下周二（15日）繼續。

相關報道：

理大衝突5人否認暴動（2021年6月8日）