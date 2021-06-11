24民主派涉六四非法集結案　鄒幸彤：王逸戰被捕與自身經歷何其相似 (20:08)

支聯會副主席鄒幸彤出席提訊前稱，現已進入「預防性拘捕的年代」，對於今早賢學思政召集人王逸戰被捕，她說這使賢學思政明日（12日）不能按計劃設街站，與發生在她身上的事件何其相似，她要求盡快釋放王逸戰。

庭內不少被告親友及公眾旁聽，包括楊森妻子Irene、黎智英妻子李韻琴、社民連副秘書長及梁國雄妻子陳寶瑩、尹兆堅妻子及他的一對子女等。

因聆訊三度休庭，計及聆訊正式開庭前及完結後，各還押被告須四度往返羈留室及犯人欄，每次被告步進犯人欄時，公眾便會站立，甚至走前大呼被告名字，各被告均揮手示意及點頭；其中一次當尹兆堅步進犯人欄時，他的家人一同大叫「爸爸！撐住呀！等你出嚟呀！We love you！」，尹兆堅雀躍地揮手回應。

李卓人亦曾數度大叫「平反六四、毋忘七一」，梁國雄則主動與妻子陳寶瑩打招呼和豎起拇指，陳寶瑩笑着揮手回應。有旁聽者向黎智英大叫「黎生我哋日日有食蘋果」，又向還押時獲派拖地工作的何俊仁大叫「仁哥留意職業安全」、「仁哥小心拖地，地下好滑」，引來公眾笑場。另外有公眾問何桂藍「聽咗Mirror新歌未？」，何桂藍笑着舉起「OK」手勢。

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