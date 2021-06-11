掌摑收養6歲姨甥女　診所護士認罪7月2日判刑 (19:15)

被告董麗芬（41歲），為診所護士，被控對所看管兒童或少年人故意襲擊。控罪指稱她在2020年11月4日故意襲擊女童X。案情指出，被告晚上在家中教授X功課時，曾打X手掌及掌摑X，X流淚後，被告叫X拿毛巾抹地，一度推X的頭落地，繼而扯X的頭髮及踢X的頭部一下。X定期見社工時透露事件，社工報警處理。醫生檢查後發現X頭部有1厘米擦傷，左前臂有1.5厘米的疤痕。

辯方律師求情時稱，被告的妹妹於2007年誕下女兒，因吸毒無法照顧，被告不想姨甥沒有家人，決定收養。2014年，被告的妹妹再次誕下女兒（即案中的X），被告亦決定收養，對兩名姨甥視如己出。

辯方續說，被告不但要上班，更要照顧患紅斑狼瘡症的丈夫及女兒，疲於奔命，被告用錯誤的方法教導女兒，已深切反省，更對自己的所作所為感後悔及自責，現時有上有關親子關係的課程，定期見心理學家，亦呈上被告兄弟姊妹、教會朋友的求情信。

嚴官表示案件嚴重，相信事件並非一朝一夕造成，兩名小朋友在家中有不同待遇，對她們的成長有很大影響，被告收養當刻便要知道母親是終身責任，被告能力不逮應尋求幫助，更稱被告的兄弟姊妹、教會朋友都不清楚被告家中情況，指稱被告「人前人後兩個樣」。