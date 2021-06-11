浸大生管螺絲批　意圖損壞財產罪成還押6月25日判刑 (18:27)

被告是21歲學生楊明芳，辯方稱，被告因案件令情緒受困擾，需要休學。控罪指出，她於2019年11月13日在九龍城聯合道與金城道交界管有一支螺絲批，意圖損壞欄杆。

對於辯方稱控方證人警員16190作供時無法指出當時警員的人數、位置等，多次回覆「不記得、不肯定」，裁判官梁嘉琪表示，即使辯方就同一個方向多次盤問，警員16190供辭不受動搖，接納作供警員的口供，認為辯方盤問的問題與本案並不重要。

梁官指出，被告辯稱就讀陶瓷課程，課堂需要使用螺絲批等工具，加上學校停課期間不外借工具，因此在現場拾螺絲批，但物品有物主，將物品據為己有帶一定風險，更質疑被告戴上尺寸較大的手套是想於拆欄杆時保護自己。

梁官續說，被告聲稱到現場尋找創作靈感，但未有拍下任何照片，雖然被告解釋沒有充足時間，卻有時間執螺絲批及手套，實在難以理解，因此裁定被告罪名成立。