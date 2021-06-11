王婆婆否認襲擊高院保安　堅持「公民抗命」不向證人提問 (18:15)

被告王鳳瑤（64歲）被控於2019年1月22日，在高等法院大樓地下大堂襲擊保安員胡婉鴻。她沒律師代表，親自應訊。

胡婉鴻供稱，當日早上9時許，被告坐在高等法院門口、手持黃傘吵鬧，因其行為滋擾法庭使用者，她與數名保安到場勸被告離開但不果，被告便轉移到大堂坐下吵鬧，又來回進出金屬探測安檢門的「龍門架」並兩度引起鳴響，她遂伸出右手攔截，着被告接受安檢。

胡婉鴻稱，二人對望數秒後，被告突然衝前，此時她後退一步，惟被告側身用右膊撞她心口，她向後跌並隨即雙手扶着「龍門架」兩側，但被告繼續用右上臂撞她，最終被告自行後退並進行安檢，胡婉鴻起初稱忘了歷時多長，後改稱約數秒。胡婉鴻稱向後跌時感到「好似暈一暈」，事後心口及上肩疼痛，稍作休息後繼續工作，同日下午因擔心情況惡化而報警處理，及後送院。

被告稱當日3名保安均戴上口罩，「我未見過呢位證人，相都唔似佢」，裁判官王證瑜提醒被告有權盤問證人，亦有權保持緘默，她思考數秒後決定堅持「公民抗命」，不向證人提問。

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