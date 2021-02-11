輕度智障清潔工涉非法集結案　控方問專家「收咗幾錢」　官：以後單單都可問律師、專家收費？ (15:02)

被告李啟發（32歲）被控非法集結、在公眾地方管有攻擊性武器及違反《禁蒙面法》3罪。立法會前議員邵家臻及張超雄今日亦有到庭旁聽。

辯方專家、智障精神科專科醫生郭偉明接受控方律政司代表盤問時指出，被告有可能明白法庭程序，但須視乎覆述次數，以及是否用適合程度的言語解釋等，若使用一些法律術語或專有名詞，被告便可能不能理解。

郭偉明說畢，控方詢問「咁你收咗幾多錢」，庭上嘩聲四起，辯方亦提出反對，質疑問題與事件的關聯性。控方回應提問與證人的可信、可靠性有關。裁判官劉淑嫻表示，收費或涉及「LPP（法律專業保密權）」，並質疑控方「咁以後係咪單單都可以問吓律師收幾多錢、專家收幾多錢」，又稱即使不能排除一般人覺得專家會因收費而受影響的想法，但專家亦有規條要遵守、有其獨立性。

劉官基於郭偉明已回答有收費，拒絕控方再詢問收費方面的問題。郭偉明亦表示，自己也不時在高等法院或死因庭作供，只會「有碗話碗，有碟話碟」，強調自己就着對智障精神科的理解充足，「呢啲都係我累積咗幾十年經驗」。聆訊下午繼續。

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