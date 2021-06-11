賢學思政：召集人王逸戰、發言人黃沅琳涉煽惑參與非法集結被捕 (18:59)

【18:59】警方傍晚交代拘捕行動，表示被捕兩名男女涉嫌煽惑他人參與非法集結，以及宣傳及公布未經批准的集結，不排除有更多人被捕。

警方網絡安全及科技罪案調查科警司譚威信稱，警方近日留意到有人在不同社交平台呼籲市民明日（12日）在旺角、銅鑼灣等地進行未經批准集結，更有人宣傳、鼓吹市民使用暴力抗爭，經情報蒐集及深入調查後，今日分別在東涌拘捕一名20歲王姓男子，以及在荔枝角拘捕一名19歲黃姓女子，檢獲手提電話、平板電腦等電子裝置，兩人現正被扣留調查。

【17:36】賢學思政在facebook表示，該組織發言人黃沅琳亦於今午（11日）於長沙灣附近被捕，涉嫌宣傳及公布未經批准的集結，目前有律師跟進。

【17:01】王逸戰facebook發帖表示，王逸戰現被扣留於東涌北大嶼山警署，又稱希望向公眾致歉「對唔住，聽日陪唔到大家」。賢學思政周三（9日）曾在facebook預告，明日（12日）會在旺角設街站。

【13:15】賢學思政在facebook表示，組織召集人王逸戰今早於住所附近被捕，被指涉嫌宣傳及公布未經批准的集結，目前已有律師跟進。

賢學思政上周五晚（4日）原擬於旺角擺放六四街站及街頭放映會，王逸戰當晚被警方以公眾地方行為不檢為由拘捕，翌日獲釋。

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