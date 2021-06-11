記者藏催淚彈殼萬用刀等　無牌管彈藥罪成准保釋候判 (12:47)

王官考慮被告周敏（27歲）的精神狀況後批准他保釋候判，押後至7月23日判刑，其間索取背景、精神科及心理報告。

王官在裁決時稱，被告於凌晨時分帶同萬用刀、鎅刀等進入被破壞的港鐵站，然而辯方證人精神科醫生撰寫的報告指出，被告患先天性及終身自閉症譜系障礙、專注力不足、過度活躍症、混合型焦慮抑鬱症、過度獲取囤積症，其背包內物品過量、誇張，均受其精神問題影響，王官最終接納醫生說法，而被告是否有意圖摧毁或損壞財產存有疑點，遂裁定罪名不成立。

王官續稱，不接納被告稱管有彈藥是用以在家展示作為裝飾品的辯解，因精神科報告沒提及被告會有此作為，加上他以往囤積的薯條盒、報紙、施政報告等非用來展示，即使被告認為自己是記者，其行為亦與展示無關，裁定罪成。

辯方冀法庭索取感化及社會服務令報告，王官稱感化令不能反映案件嚴重性，而被告在2015年曾因非法集結及阻差辦公罪而被判最長的240小時社會服務令，故拒絕要求。

相關報道︰記者涉藏催淚彈殼萬用刀等受審 辯方爭議強迫症致儲物 非意圖毁財產（4月15日）