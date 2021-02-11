新冠疫苗｜12至15歲青少年今起預約　到校接種被指門檻高　學校傾向接種中心打針 (11:14)

戴德正稱，目前透過家教會了解，不少家長仍對疫苗接種感憂慮，校方將加強疫苗的解說和教育工作，講解接種疫苗好處的同時，亦會講解疫苗的副作用。他亦表示，有其他校長反映到校外展接種服務需要達300人接種才可申請，門檻有點高，但理解當中涉及疫苗稀釋、運送等複雜程序，並相信教育局就接種人數方面有商量的空間。

衛生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在同一節目稱，美國及以色列的研究顯示，每約5000至6000名青少年接種疫苗，便有一人可能出現罕見及輕微心肌炎，大部分出現在接種第二針後的4日內。他建議學校酌情讓學生在接種後放假兩、三天，並避免在接種後一星期內舉行陸運會。

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