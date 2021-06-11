天氣｜天文台料今晚及明日有驟雨及雷暴　海面有湧浪 (16:30)

【12:55】中午12時50分，天文台錄得氣溫31.7度，相對濕度71％；紫外線指數為11，強度極高。南海中部的低壓區正為廣東沿岸帶來驟雨。本港地區下午及今晚天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨，下午短暫時間有陽光。吹清勁東至東南風，今晚離岸及高地間中吹強風，驟雨較多，海面有湧浪。

【07:58】早上7時50分，天文台錄得氣溫28.5度，相對濕度83%。

驟雨正影響廣東沿岸地區。此外，一個低壓區正為南海中部帶來不穩定天氣。

預測今日大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約32度。吹和緩至清勁東至東南風，稍後離岸間中吹強風，驟雨較多，海面有湧浪。

展望明日（12日）風勢較大，間中有驟雨及狂風雷暴，海面有湧浪。下周初仍有驟雨。

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