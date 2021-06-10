旺角街頭售抗爭噴畫遭報警　烏克蘭畫家：警察不時呼呼喝喝 (23:51)

涉事街頭藝術家Vladi表示自己來自烏克蘭，來港約兩年，一年前開始在旺角雅蘭中心對開即場製作及售賣與本港抗爭有關的噴漆畫，稱只是個人興趣。他的畫作描繪2019年反修例運動，部分為示威場景，亦有刻畫抗爭者及「光復香港」旗幟。

Vladi指警方今日未有到場，但過往不時會到場會拍照記錄及要求他離開，又或者提醒他不要展示有可能違反國安法的畫作，部分警員見到與抗爭有關的畫作會情緒激動，形容他們「變得憤怒及呼呼喝喝（become angry and shout）」。他稱不會與警員硬碰，多數會離開及另覓地方繼續。

烏克蘭近年亦曾掀起抗爭，Vladi表示在家鄉有很多名人發聲支持抗爭後被羅織罪名拘捕及囚禁，與香港情況有所類似，但在家鄉如果有人公開製作與政治或抗爭有關的畫作，即使並非名人亦有可能被捏造罪名或借故檢控。

烏克蘭2013年末至2014年初曾爆發為期93日的反政府示威，抗議政府中止與歐盟簽署協議及要求總統下台，期間特種警察部隊多度武力鎮壓，造成逾百人死亡及失蹤、近2000人受傷，主體示威在時任總統亞努科維奇下台後大致結束，特種警察部隊亦遭政府解散。