學生團體辦「反送中」兩周年活動被指無娛樂牌照　食環登門蒐證 (21:04)

食環署回應指出，近日接獲投訴，稱深水埗一幢商住樓宇內的單位，在沒有持有該署簽發的相關牌照下經營或使用公眾娛樂場所。食環署今日到有關處所了解情況，並進行調查及取證。食環署將向涉嫌違反《公眾娛樂場所條例》的人展開執法程序。

本土青年意志於深水埗大南街202號Parallel Space⁣舉辦「反送中」兩周年義賣活動「走‧過」。團體召集人羅子維指出，今日下午約5時半，有5至6個食環署督察到場調查及取證，並指他懷疑無牌經營公眾娛樂場所。食環署向他錄取口供，包括問到是否持有商業登記證，活動持續的時間及參與人數等。羅子維表示，他拒絕回答食環署的問題，因他認為這是誘導性問題，「我是在舉辦私人活動，並不是展覽。」他認為此行為屬行政手段打壓，但活動仍然會繼續，因他希望向大眾展示歷史的真相。

食環署執法人員亦對在場所有物品進行拍攝，包括有關反送中運動的剪報，布袋及義賣產品。被問到他會否擔憂展示的物品違法國安法，他表示不會感到恐懼，因國安法的紅線浮動，根本沒有辦法逃避。羅子維續說，食環署並沒有給予警告信，但不排除有可能被控告。