綠置居｜今晚截止申請　下午交表情況冷清 (16:46)

今期「綠置居」由上月28日起至今日晚上7時接受申請，是次發售的項目包括全新的鑽石山啟鑽苑，青衣青富苑及柴灣蝶翠苑的貨尾單位，以及租置回收單位共涉3437伙，預計7至8月攪珠，9至10月可揀樓。

記者今午2時起在現場所見，直至下午4時的2小時內僅約10人前來遞交申請表，有市民交表後參觀單位模型和簡介，亦有早前已交表的市民特意前來了解心儀屋苑的情況，惟提交申請表人數未見踴躍。有市民來到才得悉今天是截止申請日，慌忙詢問如何處理表格。

與母親和胞姐居於大角嘴海富苑的黃先生首次抽綠置居單位，他表示既擔心日後入息超過公屋資格上限又「想上車」，心儀啟鑽苑大單位，看中其單位景觀和裝修不俗，交通設備齊全，本身因在觀塘工作，該屋苑的地理位置方便。

同樣首次交表的韓先生稱，本身居住德朗邨的3人單位太小，冀購買啟鑽苑第五座的大單位，認為價錢吸引之餘環境方便，但對抽到的信心不大。

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