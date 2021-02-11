新冠疫苗｜聶德權：12歲以上兒童最快可下周一接種復必泰　明起可預約【短片】 (15:30)

衛生防護中心轄下兩個科學委員會昨日（9日）建議盡快讓12歲以上的兒童接種BioNTech（復必泰）新冠疫苗。公務員事務局長聶德權今（10日）公布有關安排，詳情如下：
12至15歲學生及家長接種復必泰3個途徑：
1. 自行預約
．欲接種疫苗的12至15歲兒童亦可預約及自行前往接種中心打針，可由6月11日早上9時起，在新冠疫苗接種專題網站預約6月14日起接種
．接種疫苗當日要帶同家長同意書到接種中心，同意書範本可在專題網站下載
2. 安排接送往接種中心：
．當局會為學校預留時段，由政府安排校巴接送師生和家長往返學校及接種中心
．最快6月21日可安排
3. 外展接種服務：
．若學校有約300人欲接種疫苗，可一日內安排好外展接種服務，包括校址鄰近的學校可集合一同打針，由現時營運接種中心的團隊負責接種
．如學校接種人數較少，可能要輪候。如只有數十人打針，可安排集體前往疫苗接種中心接種
．6月28日起為學校提供外展接種服務
．學校須提供約1500呎地方，供諮詢、稀釋疫苗、打針、觀察休息之用，聶德權稱相信一般學校會有足夠地方
聶德權表示，政府稍後會向中小學發信交代相關安排。
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