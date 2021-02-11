海關破最大宗海上走私案檢1.2億元貨拘4人　包括瀕危魔鬼魚魚鰓及植物 (13:00)

海關有組織罪案調查科特別調查課監督李艷萍今（10日）表示，涉事走私集團於世界各地採購不同貨物，以空運及海路等方式運送來港，暫存本港貨倉並重新包裝後，趁深夜快艇走私往內地，再經內地接頭人分發到國內城市。

天文台於上周三（2日）凌晨發紅雨警告，走私集團趁天氣惡劣利用貨車運貨往流浮山一偏僻岸邊與一艘快艇會合，走私者搬貨時，關員隨即採取行動，走私者見狀棄置貨物及跳上快艇往內地方向高速逃走。關員於岸邊扣查涉事貨車，一周後再突擊搜查新界3個倉庫及一個住宅，拘捕4名男子（35至62歲），包括一名負責安排貨物流向的骨幹成員，以及3名負責監工及包裝的倉員。

海關於涉事貨車及上水一個貨倉內檢獲約值1.2億元走私物品，包括總值7100多萬元的花膠、燕窩、海參、魚翅等名貴海味、2.5萬件約值4700萬元名表和名牌手袋、大批受管制瀕危物種的魔鬼魚魚鰓和植物盆栽。走私貨物中的植物盆栽包括來自美國、墨西哥一帶的岩牡丹、星兜等仙人掌科植物。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，案中檢獲貨物全屬高關稅貨品，關稅與增值稅約100%至160%不等，相信走私集團可逃避稅款逾1.2億元。

該走私集團有完整反監控安排，目標貨倉內有大量閉路電視，倉內有牀供工人及監工過夜，搬貨到快艇時會僱用多艘快艇於附近水域「睇水」，陸上除派人到落貨點監察，更出動兩部無人機於天上監控。另外，集團成員會把貨物預先分類，按接貨人要求把貨物分批入箱，再於箱上標上中文字及數字等不同記號，協助快速辨認貨物及分發往內地多個走私倉及收貨人手中，相信涉及最少5至6名內地收貨人。

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