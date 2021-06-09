三罷資訊科技經理罵警喧嘩罪成還押候判　官：警誠實被告謊話連篇 (22:50)

裁判官鄭紀航裁決時稱，兩名警員證人誠實可靠；被告陳浩倫（34歲）的證供則謊話連篇、誇張失實、砌詞狡辯，不予接納。鄭官指出，被告自辯稱當日目睹一灰衣男與兩名女學生起爭執，遂上前介入，惟從片段所見，女學生當時處於強勢，實情是被告根本沒有目睹他們爭執的起因，亦不知誰對誰錯下便與該男子理論，認為被告不可信。

辯方指出警向被告爆粗 官稱不可能

鄭官表示，灰衣男離去時無一人截停他，被告沒向附近的防暴警求助，反而向距離爭執現場較遠的3名防暴警投訴「搞×錯，你睇住個阿叔搞學生妹，你又唔×理」。辯方指出，防暴警回應「阿Sir做嘢唔×使你教」、「出嚟搞事，而家拉×你」，惟鄭官認為防暴警不可能會在眾目睽睽下說出此話，絕不相信被告的版本，最終裁定被告罪成。

鄭官今早指出，被告叫囂歷時超過控罪詳情中所提的約3分鐘，詢問控方會否考慮申請修改，控方其後決定改至約5分鐘，鄭官認為辯方可在修改後重新傳召證人盤問，不會造成不公並批准申請。

相關報道：

資訊科技經理涉公眾地方喧嘩 辯方播片不見被告叫口號 作供警否認誇大其辭（2021年2月17日）

三罷示威涉堵路藏武器指罵警員 8男1女提堂准保釋（2020年5月8日）