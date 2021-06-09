警員稱目擊青年襲警長　法官質疑無紀錄無提控罪　青年罪脫 (20:45)

鄧少雄裁決時表示，目撃警員張曉鋒在記事冊中稱擔心被告王維泰（19歲）會用棍傷人，他理應留意被告的舉動，惟他只能說出膠棍出現在遇襲警長腰間，甚至不清楚有否撃中警長，而警長曾用警棍截擊，警員不可能聽不到兩棍雙撃的聲響，質疑他不可能不將襲警記錄在記事冊中。

鄧官續表示，警長在記事冊中形容被告「企圖用手持白色膠棍，試圖向本隊同事方向襲擊」，惟他在庭上的證供則指被告確實向他揮棍，認為警長加入警隊19年，教育程度為中七，難以理解為何會用「企圖」和「試圖」的字眼。

事發當天港島多區的集會演變成警民衝突，報稱遇襲警長鄧駿業今早供稱指，事發當日下午乘警車沿告士打道巡邏，突然有200至300人從盧押道衝出，他下車追截手持5呎長白色膠棍被告時，被告舉高棍從上而下揮向他，他在未被擊中身體前以警棍截擊，被告轉身棄棍逃走，最終被制服。

辯方盤問警員張曉鋒時指出，他過往曾兩度被兩名裁判官評為不誠實不可靠的證人，質疑他在本案中亦不可靠，張曉鋒否認。