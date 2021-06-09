警拘兩非法入境者涉爆竊　被捕時反抗打傷3警員 (21:26)

兩名疑犯是來自廣東西的非法入境者，年齡介乎27至33歲，並於五日前經水路來港。疑犯大多選擇以現金付款的商舖進行爆竊。警方在其中一名疑犯身上檢獲一批懷疑爆竊工具，他們涉嫌爆竊、非法入境、阻礙警務人員執行職務及外出時藏有爆竊工具等罪名。兩名疑犯現正被扣留調查，警方不排除有更多人被捕。

西區警區重案組主管葉雋熙表示，於6月初接獲4宗犯案手法相似，分佈於新界北、九龍東及香港島的爆竊案件。爆竊地點包括商業中心及連鎖式超級市場，損失大約3萬元。疑犯犯案組織嚴密，分工仔細，包括，有人分別負責破壞保安設備、睇水，以的士轉的士的方法離開現場，企圖逃避警方追查。

警方經調查後，昨日（8日）在北角麥連街發現三名目標男子，遂上前截查。該三名男子其後往銅鑼灣方向逃去，警員隨即追截，並於北角歌頓道截獲兩名目標男子，警方在制服疑犯時，疑犯反抗及拒捕，導致3名警員受輕傷。

警方指，疑犯在爆竊前會先自備硬物，包括，鐵筆，以及使用較硬及粗的一字螺絲批撬開商舖大門及窗戶，並進行爆竊。