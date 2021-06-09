設計師管彈叉彈射器彈珠罪成　還押候判索背景報告 (19:31)

裁判官劉綺雲裁決時指出，被告邱俊軒（26歲）被搜出的彈叉、彈射器放在牀尾的木層架及牀底，他必然知道物品的存在，是有意圖管有；而物品經警方測試後，彈射器配合彈珠使用、用以發射如磚頭的物品時同樣具殺傷力。另被告家中的頭盔、面罩等亦與參與暴力衝突者的裝備相符，推論被告是打算在社運中用涉案物品傷人。

劉官續稱，被告在手機通訊程式上加入「反送中Fact Check Channel」、「民間武士」等多個與反修例有關的群組及頻道，其中「民間武士」群組提及針對黑社會和福建幫、「10．1要搞大啲」等；被告曾傳出一張青蛙貼圖，雖沒附帶文字，但被告房內貼有「光復香港，時代革命」的字句，認為其理念與群組相同，被告發出貼圖意指已收到訊息，代表他重視及緊貼群組，推論他打算參與群組中的暴力活動；連同被告早前承認管有無線電通訊機，均加強控方案情，裁定被告罪成。