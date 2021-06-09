新冠肺炎｜許樹昌：海外打首針新冠疫苗者　回港打第二針可打復必泰 (19:59)

衛生署衛生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會，今日（9日）舉行聯席會議。新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌在記者會上表示，委員會討論了「混針」接種疫苗的可行性。
許樹昌稱，歐美有不少研究比較「混針」與使用相同牌子疫苗接種兩劑，混針「效果幾好」，發燒等副作用就可能較使用同一牌子多約20%，但都屬短暫情況。委員會因此建議，外地抵港者若要在港接種第二針，應盡量用同一技術平台的疫苗；如果抵港者在海外接種首針是香港沒有供應的疫苗，如莫德納或阿斯利康，在港打第二針可打復必泰。
滅活疫苗方面，因未有「混針」相關研究數據，故此同樣建議若在港打第二針可打復必泰。
更新長者打疫苗建議 曾安全打流感疫苗可打新冠疫苗
疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，委員會開會後更新長者接種新冠疫苗的建議，若長者以前曾安全接種流感疫苗，應可接種新冠疫苗，但體弱長者、例如要插胃喉、臥牀者，需另外評估是否適合接種。
劉宇隆提及，若居於院舍的長者想接種新冠疫苗，考慮到他們在院舍不會接觸太多人，如果院舍職員已「打晒針」，長者可選擇接種科興疫苗，尤其是較年長的長者，因擔心他們接種復必泰後反應較強烈，可能對身體有其他影響。
政府上周批准復必泰疫苗接種年齡下調至12歲，劉宇隆表示，若學校師生疫苗接種率達七至八成，有條件全面復課，以及在戶外進行劇烈活動時容許已打針者毋須戴口罩。衛生防護中心總監林文健稱，當局爭取本月內開展兒童接種新冠疫苗計劃，詳情會盡快公布。
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