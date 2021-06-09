新冠肺炎｜許樹昌：海外打首針新冠疫苗者　回港打第二針可打復必泰 (19:59)

許樹昌稱，歐美有不少研究比較「混針」與使用相同牌子疫苗接種兩劑，混針「效果幾好」，發燒等副作用就可能較使用同一牌子多約20%，但都屬短暫情況。委員會因此建議，外地抵港者若要在港接種第二針，應盡量用同一技術平台的疫苗；如果抵港者在海外接種首針是香港沒有供應的疫苗，如莫德納或阿斯利康，在港打第二針可打復必泰。

滅活疫苗方面，因未有「混針」相關研究數據，故此同樣建議若在港打第二針可打復必泰。

更新長者打疫苗建議 曾安全打流感疫苗可打新冠疫苗

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，委員會開會後更新長者接種新冠疫苗的建議，若長者以前曾安全接種流感疫苗，應可接種新冠疫苗，但體弱長者、例如要插胃喉、臥牀者，需另外評估是否適合接種。

劉宇隆提及，若居於院舍的長者想接種新冠疫苗，考慮到他們在院舍不會接觸太多人，如果院舍職員已「打晒針」，長者可選擇接種科興疫苗，尤其是較年長的長者，因擔心他們接種復必泰後反應較強烈，可能對身體有其他影響。

政府上周批准復必泰疫苗接種年齡下調至12歲，劉宇隆表示，若學校師生疫苗接種率達七至八成，有條件全面復課，以及在戶外進行劇烈活動時容許已打針者毋須戴口罩。衛生防護中心總監林文健稱，當局爭取本月內開展兒童接種新冠疫苗計劃，詳情會盡快公布。

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