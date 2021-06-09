新民黨送百萬元禮物鼓勵打疫苗　葉劉淑儀捐昔日升官紀念鑽勞 (17:09)

大抽獎供成為新民黨員或新民之友的市民參與，並要年滿18歲及接種兩劑疫苗。6月29日起接受申請，8月31日截止，7月、8月及9月各有一次抽獎活動，每人最多可中獎三次。

現時已轉戴智能手表的葉太憶述，當年任政務官時升職至首長級甲一級（B1），在港購入該隻勞力士手表。她感謝勞力士協助打磨及檢查零件，並贈送禮盒，證明是原裝出產。她又贈送匯豐銀行150周年紀念鈔，「一幅過35張，價值4萬元」，因不能直接捐出鈔票，故由善長購入並轉為捐贈4張價值1萬元購物券。該黨其他禮品包括50份體檢套票、咖啡禮券、1000張本地遊套票等。

被問到捐獎品是否特首選舉工程「第一炮」，葉太回應：「你想得太多，市民、選委很聰明，不會因此而投票。」對於為何不開放予全港市民，葉太說參考商場做法，例如要求參加者成為商場會員，易於管理，亦可增加中獎機會。