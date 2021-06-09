青衣明愛聖若瑟中學男童被人掌摑　警拘4學生 (17:32)

警方表示，本月3日接獲報案，稱一名13歲男童於上月27日，在青衣一學校懷疑被人以手襲擊，男童面部受輕傷，拒絕送院治理。葵青警區刑事調查隊第六隊接手調查案件，經調查後，警方在上周六（5日）至本周一（7日）拘捕一男三女，年齡介乎14至15歲，涉嫌普通襲擊。被捕男女已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。

網上流傳經剪接的8秒片段顯示，一名身型略胖、身穿校服的男童被多名同學掌摑面部至口罩移位，又被人踢臀部。他其後曾跪地及雙手合十求饒。據了解，被掌摑的13歲男童就讀該校中一，有特殊學習需要。被捕學生分別就讀中一至中二，其中兩名女生與遇襲男童同班。警方經調查後，懷疑事件與「爭女」有關。

青衣明愛聖若瑟中學其後發聲明，表示極度關注事件，絕不容許及姑息任何欺凌行為，又相信今次為個別事件，學校定必嚴肅跟進。聲明稱，校方透過社交平台，發現該校有學生被拍打，立即通知相關家長並邀請家長到校了解事件，證實後已即時協助家長報警處理，事後亦有安排社工跟進學生情緒。聲明表示，警方已跟進事件，校方未能進一步透露資料。