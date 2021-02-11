反修例兩年｜李卓人：只要沒有放棄，我們就沒有輸　吳文遠、林卓廷、陳皓桓貼文回顧 (15:45)

兩年前的今天，百萬人上街反對政府修訂《逃犯條例》，其後引發連場街頭衝突，上萬市民被捕。香港從此不一樣。多名參與反修例運動而在囚或還押者，今日（9日）在社交平台貼文回顧這場運動。
．職工盟秘書長李卓人facebook：「兩年前，六月九日，我們曾一起走上街頭。由朝到晚，我們一起擠在人群中間，流過汗水、喊過口號......但有一點要始終堅信，只要沒有放棄，我們就沒有輸......6月9日百萬人大遊行兩周年，讓我們都提醒自己，在令人憤怒和失望的政治局勢以外，身邊還有很多願意默默堅持的人，值得我們給予支持和鼓勵，並對未來心存盼望。」
．社民連秘書長吳文遠facebook：「兩年前這個轉捩點，其實提醒了我，我亦想順道在此提醒各位，千萬、千萬、千萬不要放棄......政權是不會放軟手腳的，它只會繼續打壓、繼續橫蠻無理，亦因此喚醒了群眾的動力。所要我在此提醒各位，大家當我是天真也好，我相信邪不能勝正，好人一生平安，壞人終需有報應的，要還的，要落地獄的......我們會再次上街，與香港人同行，去繼續抵抗獨裁政權，去繼續為無得發聲的人繼續發聲！」
．立法會前議員林卓廷facebook：「......然而參照歷史，可歌可泣嘅悲壯歷史可能只係民主進程嘅一部分，走過痛苦與艱辛依然不屈不撓，堅守信念，終可成就更偉大嘅目標。就好似1968年失敗左（咗）嘅布拉格之春，某程度上成就更偉大嘅1989年天鵝絨革命，促成捷克民主化。」
．民陣召集人陳皓桓facebook：「兩年過去，大家還安好嗎？知道牆外的大家頂得辛苦。石在火種在，香港人加油！」