男同志為亡夫辦後事被拒提覆核　律政司促擱置聆訊　男同志反對 (15:51)

男同志吳翰林（Edgar）與丈夫李亦豪在英國結婚後，兩度就同性伴侶的權益提出司法覆核，官司未裁決已自殺身亡。李亦豪早前入稟提出司法覆核，因無法以「配偶」身分處理吳翰林身後事，質疑相關條文構成歧視。案件今（9日）於高院提訊，律政司要求擱置聆訊，李亦豪反對。李亦豪在庭外表示，為丈夫認屍時，法醫不承認他是死者親屬，「吳翰林都走了，連最後一刻都不承認我們的同性婚姻」。
律政司表示，除了撒骨灰，李亦豪已處理好吳翰林大部分身後事，法庭沒有迫切性處理本案，而且本案涉及《死因裁判官條例》、《生死登記條例》等條例，而衛生署在誓章否認政策歧視同性婚姻，令案件淪為學術討論，應該擱置聆訊。
李亦豪反對擱置，認為法庭應一併處理正審和擱置申請，並強調本案涉及重要的法律問題，因李亦豪陪同吳翰林母親認屍時，法醫在表格圈起李亦豪的名字，亦發表帶歧視的言論。律政司遂指出，涉事法醫在誓章表示，他只想核實吳母是否授權李亦豪代為認屍，無意貶損同性婚姻，「如果事前知道會冒犯申請人，我不會說出那一番話」。
法官周家明聽畢陳辭後表示，本案雖牽涉學術觀點，仍有合理可爭議之處，決定押後聽取擱置聆訊的陳辭。李亦豪在庭外表示，丈夫的骨灰仍放在家中，希望有一日能以配偶身分，將其骨灰撒落大海。
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